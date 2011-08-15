В ПР хотят, чтобы заявление о причастности Тимошенко к убийству Щербаня проверили

Информация относительно причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня в 1996 году должна быть тщательным образом проверена. Об этом народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник сказал, комментируя интервью заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина.

„Нужно провести проверку. Получить в рамках правовой помощи материалы из США и, бесспорно, дать конечную оценку, есть ли там признаки преступления, насколько есть доказательства для того, чтобы материалы направить в суд и принять окончательное решение”, – цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

„Но подобные вещи, бесспорно, в рамках 94-й и 97-й статей Криминально-процессуального кодекса должны быть предметом проверки и принятия решения, возбуждать ли уголовное дело или отказать. Это серьезное заявление”, – отметил Владимир Олейник.