Томенко: заявления политиков, что они соберут Майдан, - недоразумение

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает политиков остановить собственные пиар-кампании по использованию Майданного сбора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, говоря о перспективах нового Майдана во время пресс-конференции в Луцке, он отметил, что не исключает такой возможности, однако «проблема украинских политиков заключается в том, что они до сих пор живут мифом о том, что они каким-то образом были причастны к Майдану 2004 года».

«В действительности никто из политиков Майдан не собирал и Майданом не руководил, - отметил Н.ТОМЕНКО. – Майдан возник благодаря сопротивлению украинского общества против давления на свободу слова, честь, достоинство и права человека».

По словам Н.ТОМЕНКО, это означает, что и сегодня «заявления более и менее известных политиков о том, что они соберут Майдан в «понедельник» или «вторник», являются, мягко говоря, политическим непониманием».

«В том смысле, что они не понимают, что Майдан нельзя собрать по решению партии или по призыву политиков», - объяснил Н.ТОМЕНКО.

«Политики могут собрать акцию протеста: большую или меньшую, а Майдан собирается лишь украинским народом», - подчеркнул он.

Поэтому МНТОМЕНКО призвал политиков остановить собственные пиар-кампании по использованию Майданного сбора. «Оппозиции стоит не друг перед другом объявлять о том, что они соберут Майдан, а скоординировать свою работу по акциям протеста против беззакония и судебных репрессий», - отметил он.