Социалисты опять пробуют избрать председателя

Сегодня в Киеве проходит второй этап XVII съезда Социалистической партии Украины, где будут избирать председателя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыли 338 делегатов.

Съезд проходит в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, на съезде СПУ 31 июля выборы председателя партии не состоялись. Тогда за кандидатуру Александра МОРОЗА проголосовали 166 делегатов съезда, а за Николая РУДЬКОВСКОГО – 162 делегата.

На съезде 31 июля присутствовали 333 делегата, а взяли бюллетени для голосования 330. При этом 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Для избрания председателя нужно было, чтобы кандидатуру поддержали 50 процентов делегатов съезда плюс один голос.