Социалисты опять пробуют избрать председателя
11:40, 14 августа 2011Политика
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Съезд проходит в закрытом режиме
Сегодня в Киеве проходит второй этап XVII съезда Социалистической партии Украины, где будут избирать председателя партии.
Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыли 338 делегатов.
Съезд проходит в закрытом режиме.
Как сообщал УНИАН, на съезде СПУ 31 июля выборы председателя партии не состоялись. Тогда за кандидатуру Александра МОРОЗА проголосовали 166 делегатов съезда, а за Николая РУДЬКОВСКОГО – 162 делегата.
На съезде 31 июля присутствовали 333 делегата, а взяли бюллетени для голосования 330. При этом 2 бюллетеня были признаны недействительными.
Для избрания председателя нужно было, чтобы кандидатуру поддержали 50 процентов делегатов съезда плюс один голос.
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