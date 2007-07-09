Луценко обещает стать премьером

Лидер блока «Наша Украина»- «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не будет претендовать на должность премьер-министра после досрочных выборов в Верховную Раду Украины и не будет баллотироваться на президентских выборах 2009 года.

Об этом он заявил вчера в интервью «5-му каналу».

«Я лично не претендую на должность премьер-министра», - сказал он. При этом Ю.ЛУЦЕНКО прибавил, что обязательно займет должность главы правительства, но не в этом году.

Такую свою позицию он объяснил тем, что на сегодня есть ряд людей, «профессиональнее и системнее, которые смогут занимать эту должность». Кроме того он прибавил, что хорошо знает промышленность, правоохранительную и региональную политику, но не «является специалистом финансово-кредитной и энергетической политики».

«Я думаю, что за пять лет я этому научусь, но пока я не готов даже заявлять о таких претензиях», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, может ли главой правительства стать нынешний руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА в случае победы демократических сил на досрочных выборах, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я не исключаю, что и он».

Лидер блока также заверил, что не будет баллотироваться на должность Президента Украины в 2009 году. «Если я не готов к премьерству, то как я могу говорить о президентских амбициях?», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, должность Главы государства является чрезвычайно ответственной. «Это человек, который должен прийти и сразу знать все, что делается в государстве. Я не буду готов в 2009 году быть кандидатом на главную должность в стране», - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.