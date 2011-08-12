Королевская: люди знают, за что страдает Тимошенко

Народный депутат Украины, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает отказ Печерского райсуда столицы и Киевского Апелляционного суда освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО пренебрежением к общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, народный депутат считает, что сегодняшнее решение Киевского Апелляционного суда «поставило еще одно темное пятно на лицо власти». «Полузакрытый режим заседания, отсутствие на нем самой Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подтверждают заангажированность судебного корпуса», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«И это невзирая на то, что уже десятки тысяч рядовых граждан поставили свои подписи под требованием об освобождении Ю.ТИМОШЕНКО. Это невзирая на то, что среди них – лидеры крупнейших церквей Украины, выдающиеся общественные деятели, светила науки и культуры нашей страны. Отказав им в просьбе отпустить из-под ареста Ю.ТИМОШЕНКО, судья Родион КИРЕЕВ и судьи Апелляционного суда плюнули им всем в лицо», – цитирует пресс-служба народного депутата.

По ее словам, украинцы в разных регионах страны не верят в то, что арест лидера оппозиции справедлив. «Народ не обманешь… Я постоянно посещаю регионы, и хочу сказать, что люди не верят в справедливость ареста. Они знают, что Ю.ТИМОШЕНКО страдает за свою борьбу за интересы народа, против олигархов, которые высасывают из страны последние соки», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат ВР отметила, что лично поблагодарила депутатов тех местных советов, которые осудили репрессии против Ю.ТИМОШЕНКО и наступление авторитаризма в Украине.

«Люди попросили меня донести до власти, что они готовы защищать свои права и свободы любыми доступными средствами. Они понимают: если растопчут ТИМОШЕНКО, власть будет топтать их без всяких последствий. Я благодарю местные советы, которые не боятся выступить против наступления на права и свободы. Городские советы Хмельницкого, Львова, других городов уже осудили репрессии против Юлии ТИМОШЕНКО», - сказала народный депутат.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что пока Ю.ТИМОШЕНКО находится под арестом, она будет требовать безотлагательного доступа в следственный изолятор, чтобы убедиться, что лидеру «Батькивщины» созданы «нормальные условия проживания, которые не подорвут ее здоровья», а также, чтобы передать экс-премьеру слова поддержки от народа.