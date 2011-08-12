Шахтера, рассказавшего о "потогонной системе", перевели на другую шахту

Председатель Луганской областной госадминистрации Владимир ПРИСТЮК лично проверил информацию о трудоустройстве шахтера Игоря СМЕТАНИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

«Сегодня Игорь СМЕТАНИН действительно уже вышел на работу. Его перевели на другую шахту – «Самсоновская-Западная», где он будет работать подземным горнорабочим», – заявил В.ПРИСТЮК.

Судьбой шахтера глава администрации заинтересовался после того, как в СМИ появилась информация об уходе И.СМЕТАНИНА с прежнего места работы – шахты «Суходольская-Восточная». Хотя в заявлении значилось, что горняк уволен «по собственному желанию», глава ОГА усомнился, что это было сделано добровольно.

В.ПРИСТЮК в телефонном разговоре с генеральным директором ПАО «Краснодонуголь» Александром ПОТАПЕНКО потребовал от руководства угольного предприятия восстановить на работе горняка шахты «Суходольская-Восточная».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область) произошла авария, унесшая жизни 28 горняков.

И.СМЕТАНИН был уволен после того, как в Интернет попало видео, где он рассказывает о тяжелых условиях труда на шахте, о том, что настоящая причина аварии – «потогонная система труда» на шахте.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Трудового движения «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО, И.СМЕТАНИН, который рассказал в интервью СМИ правду о реальных условиях труда в шахте, “скрывается”.

“Я с ним разговаривал. Он дал согласие принять участие сегодня (11 августа) в нашей пресс-конференции. Но после этого разговора с ним говорили милиционеры, с ним вели беседу бандиты и пообещали ему, что его найдут в посадке и никто и пальцем не пошевелит. И человек испугался. Так живут люди в Луганской области”, - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

11 августа, премьер-министр Николай АЗАРОВ подчеркнул, что если к нему поступит информация, что действительно, как заявляют профсоюзы, И.СМЕТАНИНУ угрожают, то и губернатор, и директор шахты будут за это отвечать.