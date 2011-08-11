Политики заявляют, что в Украине действует угольная мафия

Союз объединения граждан «Трудовое Движение «Солидарность» и Всеукраинская партия «Новая Сила» заявляют, что в Украине действует угольная мафия.

Об этом председатель Трудового Движения «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО и лидер «Новой Силы» Юрий ЗБИТНЕВ сказали на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Правда об угольной мафии: взрывы на шахтах, копанки, гибель людей - результат преступной деятельности политической системы".

Ю.ЗБИТНЕВ заявил, что в угольной отрасли бизнес строится “на крови”. По его словам, об этом свидетельствует один из самых высоких показателей смертности на шахтах.

Лидер «Новой Силы» утверждает, что на украинских шахтах не соблюдаются требования техники безопасности, нарушается законодательство в сфере оплаты труда. “Шахта – это зона, откуда люди не могут выйти, где люди находятся абсолютно в нечеловеческих условиях”, - сказал он.

При этом Ю.ЗБИТНЕВ заявил, что угольной промышленностью “занимаются” люди, которые принадлежат к действующей власти и которые занимают достаточно высокие должности в стране. В частности, по его данным, сын одного из высокопоставленных должностных лиц руководит расчетным центром в Донецкой области, через который государство закупает почти весь уголь, а другому должностному лицу – члену Партии регионов принадлежит предприятие, которое закупает оборудование для угольной промышленности. По словам Ю.ЗБИТНЕВА, согласно сообщениям СМИ, это оборудование закупается по завышенной стоимости.

“Очевидно, с этого и начинается угольная мафия, когда сверхдоходы вынуждают не обращать внимание на судьбу рядового человека”, - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

К.ИЛЬЧЕНКО добавил, что на сегодняшний день жители Луганской области, которые работают в шахтах, являются “смертниками”. “И сегодня население Луганской области находится в состоянии запуганного зверя, который способен за 1300 гривен работать в шахте... Это миска холодного супа. И упаси Бог, если ты скажешь слово”, - сказал он.

По словам К.ИЛЬЧЕНКО, именно из-за этого горняк Игорь СМЕТАНИН, который рассказал в интервью СМИ правду о реальных условиях труда в шахте, “скрывается”.

“Я с ним разговаривал. Он дал согласие принять участие сегодня в нашей пресс-конференции. Но после этого разговора с ним говорили милиционеры, с ним вели беседу бандиты и пообещали ему, что его найдут в посадке и никто и пальцем не пошевелит. И человек испугался. Так живут люди в Луганской области”, - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

“Все то, что происходит сегодня в Луганской области, в той или другой мере происходит по всей Украине. И это говорит, прежде всего, о том, что в Украине нет власти. Украина – это не государство, потому что никто не выполняет основную функцию – защиту населения и обеспечение его безопасности”, - заявил руководитель движения “Солидарность”.

Участники пресс-конференции заявили, что объединили свои усилия для противодействия деятельности “угольной мафии”, а также требуют от премьер-министра Николая АЗАРОВА сдержать слово и защитить горняка И.СМЕТАНИНА от произвола “угольной мафии”.

Ю.ЗБИТНЕВ также намерен сообщить Международной организации труда о реальной ситуации на предприятиях угольной промышленности Украины.

В свою очередь К.ИЛЬЧЕНКО отметил: “За последний год мы направили более 30 заявлений о незаконной добыче угля, о покушении на жизнь наших активистов, о хищении государственных средств - и никакой реакции. Это дает основания заявить, что в Луганской области в частности и в государстве в целом власти нет - есть территория безвластия и беззакония. И если итальянская мафия только мечтает дружить с государством, то угольная мафия Украины руководит страной”.