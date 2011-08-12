Юрист: Тимошенко сидит из-за коряво прописанных законов

И политическая, и правовая ситуация, которая сложилась на данный момент с изменением меры пресечения экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, выгодна всем сторонам процесса.

Такое мнение высказал УНИАН вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя сегодняшний отказ Апелляционного суда Киева рассмотреть жалобу об изменении меры пресечения экс-премьер-министру.

«Суды не отступили от “буквы” закона, а защита подсудимой получила возможность обращаться в Европейский суд по правам человека», - отметил юрист.

Как разъясняет Ю.ЗАБИЯКА, изменение меры пресечения в процессе рассмотрения дела в суде регулируется всего одной «бланкетной» или отсылочной нормой – ст. 274 УПК Украины, которая гласит, что при выборе меры пресечения суд должен руководствоваться главой 13 УПК, которая в принципе «прописана» под досудебное следствие. В частности, ст. 165-2 предусматривает возможность подачи апелляции на постановление судьи о взятии под стражу подозреваемым, обвиняемым, их защитниками и/или представителями, но не подсудимым.

Иными словами, отметил юрист, "господин КИРЕЕВ (Родион КИРЕЕВ - судья Печерского районного суда Киева, председательствующий в деле Ю.ТИМОШЕНКО), а затем и Апелляционный суд воспользовались буквальной несогласованностью норм, указывающих на то, что Юлия Владимировна, будучи уже в статусе подсудимой, ни сама, ни через своих защитников не может оспаривать изменение меры пресечения".

В целом Ю.ЗАБИЯКА считает, что это очень выгодная позиция для всех сторон данного процесса – судья Р.КИРЕЕВ уже все равно «под ударом», апелляционная инстанция не рассматривает фактические обстоятельства изменения меры пресечения и таким образом «уходит из под удара» по формальным признакам. При этом, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники исчерпывают все возможности защиты своих прав, предусмотренные национальным законодательством в части взятия под стражу, и теперь могут обращаться в Европейский суд по правам человека по данному вопросу.

Ю.ЗАБИЯКА также добавил, что при таком буквальном толковании законодательства судом, решить вопрос об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО возможно только путем регулярной подачи ходатайств защиты судье, в расчете на то, что судья сам в какой-то момент решит изменить свое предыдущее решение и заменить взятие под стражу на другую меру пресечения. “Но это - неправильно”, - резюмировал юрист.

Самое настораживающее в этом всем то, отмечает юрист, что в угоду политическим мотивам суды могут пойти на поводу данного громкого решения и в рамках других дел трактовать ст. 165-2 УПК Украины не в контексте другой – ст. 274 УПК, а сугубо буквально, отказывая иным подсудимым в праве судебного обжалования постановления об изменении меры пресечения на стадии судебного разбирательства. Тем самым будет нарушаться основополагающее право на защиту каждого отдельно взятого подсудимого, считает Ю.ЗАБИЯКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда о ее аресте.

Судья Ольга ЕФИМОВА сослалас, на то, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, постановление Печерского суда об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Впоследствии прокурор со стороны обвинения Виктор КЛИМЕНКО разъяснил, что “отдельное рассмотрение подобных судебных решений в апелляционном порядке не предусмотрено УПК. В соответствии с установленными нормами, такое решение обжалуется только одновременно с решением по сути предъявленного обвинения".

Справка УНИАН. Суд по т.н. "газовому делу" начался 24 июня. Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и нанесении убытков государству.

5 августа суд принял решение изменить подсудимой меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу за высказывание неуважения к суду и препятствование судебному разбирательству. В постановлении Печерского районного суда об изменении меры пресечения было указано, что “Постановление отдельному обжалованию не подлежит”.

Защита обжаловала решение постановление об аресте в апелляционном порядке.

В Пояснении своей правовой позиции, которое было опубликовано в СМИ за подписью Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, указывалось: “...Вывод суда о запрете отдельного обжалования постановления суда об изменении избранной меры пресечения никак не обоснован в указанном постановлении, является безосновательным, а как следствие - судебное решение, принятое от имени Украины, не соответствует критерию законности и обоснованности».