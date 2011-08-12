Медведев объяснил Януковичу, что газ с политикой смешивать нельзя
15:06, 12 августа 2011Политика
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Вот искать новые проекты - пожалуйста
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в разговоре с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ призвал не политизировать российско-украинское газовое сотрудничество.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кремле.
Отмечается, что встреча лидеров двух стран прошла в четверг в Сочи.
"Президенты обсудили основные вопросы, включая участие Украины в Таможенном союзе и проблематику газового сотрудничества... С российской стороны была подчеркнута необходимость соблюдения действующих в настоящий момент соглашений в сфере газового сотрудничества и недопустимость политизации этого вопроса", - сказал источник.
По его словам, "стороны условились продолжать поиск новых проектов в этой сфере".
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