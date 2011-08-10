Дырки в резиденциях Януковича, оказывается, – большая тайна

Главное управление санаторно-курортных учреждений в Крыму отказалось предоставить дефектные акты, которые бы подтвердили необходимость ремонта государственных резиденций.

В ответ на запрос "Украинской правды" первый заместитель начальнику главка Александр Тимошенко сослался на то, что запрашиваемые документы содержат сведения о техническом оснащение и конструктивных особенностях режимных объектов, а также системе охраны этих объектов.

"Согласно статье 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" распорядитель информации имеет право отказать в удовлетворении запроса, когда информация, которая запрашивается, относится к информации с ограниченным доступом", сказано в ответе на запрос.

Как известно, из госбюджета будет выделено свыше 152 миллионов на ремонт государственных резиденций в Крыму и строительство вертолетных площадок возле них.