Украинцы Канады выдвинули Януковичу 6 требований

Канадский комитет «Содействие демократии в Украине» призывает власти Украины вернуть народу демократические свободы.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Николая АЗАРОВА и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

«Мы, украинцы Канады, обеспокоены сползанием Украины к авторитаризму. За почти полуторагодичное пребывание за рулем государства Президента ЯНУКОВИЧА Украина по многим показателям скатилась до уровня самых отсталых стран мира. Постоянное нарушение Конституции Украины, формирование парламентского большинства путем подкупа, давления; отсрочка парламентских выборов, отмена политреформы, проведение псевдореформ с целью невероятного обогащения олигархов на фоне катастрофического обнищания населения; коррупция в высших эшелонах власти; подчинение государственных интересов криминально-клановым и семейным, уничтожение среднего и малого бизнеса, нарушение прав человека, задекларированных ООН, не может оставить равнодушным каждого, кто желает лучшей судьбы Украине», - говорится в обращении.

Его авторы отметили, что «не зря международные структуры, мировое сообщество, международные правозащитники бьют тревогу по поводу свертывания в Украине демократических свобод, усиления роли СБУ, использования силовых структур, судопроизводства, прокуратуры, милиции для выборочного уголовного преследования, давления на СМИ, уголовного преследования за мирные собрания, подавления свободы слова, повсеместного нарушения прав человека и т.п. Отдельная тема: уничтожение национальной идентичности, родного языка, культуры, фальсификация истории так называемым министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ».

Вызовом для мира украинцы Канады назвали «беспрецедентный арест экс-премьер-министра, нынешнего оппозиционного лидера Юлии ТИМОШЕНКО. Отметим, что ее уголовное дело срежиссировано и осуществляется в духе времен сталинизма».

Авторы обращения выразили обеспокоенность тем, что «после судебной расправы над Юлией ТИМОШЕНКО власть может сделать все, чтобы окончательно зачистить политическую арену от любой неконтролированной ею оппозиции, от каждого, кто не хочет жить по донецким «понятиям». Это также совпадает с целями Кремля: избавиться от оппозиции в соседних странах».

Поэтому украинцы Канады, «которые почти сотню лет боролись за свободу Украины и приближали День ее независимости», требуют следующее: «вернуть Украине демократические свободы; заботиться о благосостоянии своих граждан, а не о собственном обогащении; провести в Украине настоящие реформы, а не заниматься их имитацией; борьбу с коррупцией начинать с себя, в частности, отдав государству Киево-Межигорский исторический комплекс; освободить от должности министра-украиноненависника Д.ТАБАЧНИКА; остановить выборочное уголовное преследование, освободив всех политических узников, прежде всего Юлию ТИМОШЕНКО».

В случае консервации властью сегодняшней ситуации в Украине или ее ухудшения украинцы Канады всеми демократическими средствами будут способствовать «отстранению от руководства государства нынешнего антигосударственного, антинародного, антиукраинского, антидемократического режима В.ЯНУКОВИЧА».