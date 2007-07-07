Депутат госдумы РФ поделится мнением о перспективах украино-российских отношений

10:58, 07 июля 2007
Политика
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9 июля (понедельник)

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы Российской Федерации,  руководителя  Национального  института  развития  Сергея  Глазьева на тему: «О перспективах развития украинско-российских отношений» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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