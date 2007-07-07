Депутат госдумы РФ поделится мнением о перспективах украино-российских отношений

9 июля (понедельник) 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы Российской Федерации, руководителя Национального института развития Сергея Глазьева на тему: «О перспективах развития украинско-российских отношений» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter