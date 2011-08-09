"Свобода": не остановим диктатуру - потеряем государство

Депутаты фракций ВО «Свобода» в Ровенском областном и городском советах совместно с представителями других оппозиционных сил инициировали проведение внеочередных сессий, на которых планируют рассмотреть политическую ситуацию в Украине, а также принять соответствующие решения и обращение о «недопустимости тотальной узурпации всех ветвей власти и перехода власти к диктаторским методам правления».

Как сообщили УНИАН в областной организации ВО «Свобода», также на внеочередных сессиях «свободовцы» предложат принять обращение об осуждении решения Высшего административного суда о признании незаконными указов Президента Украины (2005-2010 гг.) Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины.

ВО «Свобода» призывает жителей Ровенской области прийти под стены областной администрации, чтобы солидарно выразить свою позицию перед угрозой установления диктатуры в Украине.

«Правящий режим четко демонстрирует: все несогласные будут репрессированы. Если мы не остановим процесс сползания к диктатуре уже сейчас, то уже через очень короткое время может быть поздно: мы потеряем свои права, свое будущее, свое государство", - отметил председатель областной организации ВО «Свобода», руководитель фракции «Свободы» в облсовете Олег ОСУХОВСКИЙ.