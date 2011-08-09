Сумские организации демпартий объединились против диктатуры

В Сумах создан областной Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого вошли 11 партий и общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, учредительное собрание Комитета состоялось 9 августа в офисе областной организации ВО «Батькіщина».

В собрании приняли участие представители партий и общественных организаций демократического направления: областных организаций ВО «Батькіщина», партии «Фронт Змін», ВО «Свобода», «За Украину!», Народного Руха Украины, «Гражданской позиции», «Народной самообороны», а также молодежные организации некоторых из них.

На заседании утверждено заявление, в котором руководители 11 организаций требуют немедленно освободить всех политзаключенных, возобновить открытые судебные разбирательства и вернуть судебную систему Украины в правовое русло, а не использовать ее «как способ расправы с политическими оппонентами».

В ближайшее время созданный сегодня Комитет планирует организовать в Сумах акции протеста.