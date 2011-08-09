У Обамы призывают пересмотреть решение об аресте Тимошенко

Соединенные Штаты Америки призывают Украину рассмотреть вопрос о немедленном освобождении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Об этом заместитель спикера Государственного департамента США Марк ТОНЕР заявил на брифинге, сообщается на сайте Посольства Соединенных Штатов в Украине.

«Мы призываем пересмотреть решение о заключении госпожа ТИМОШЕНКО и рассмотреть вопрос о ее немедленном освобождении», - сказал представитель Госдепартамента.

Он отметил, что Соединенные Штаты хотят опять выразить обеспокоенность в связи с арестом Ю.Тимошенко. Международное сообщество также выражало обеспокоенность.

По словам М.ТОНЕРА, арест экс-премьера затрагивает вопрос о соблюдении принципа верховенства права в Украине и продолжает укреплять мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО подвергается политически мотивированным преследованиям со стороны власти.

«Мы сообщили правительству Украины о нашей обеспокоенности, и будем продолжать внимательно следить за судебным процессом госпожи ТИМОШЕНКО, а также других украинских оппозиционных деятелей», - сказал М.ТОНЕР.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева и доставлена в Лукьяновский СИЗО.

Судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде взятием под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».