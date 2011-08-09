Руководство МВД ночью проверяло тетради нардепов, которые засели на Крещатике

Представители Министерства внутренних дел ночью проверяли, действительно ли возле Печерского районного суда г. Киева народные депутаты от фракции "БЮТ-Батьківщина" проводят прием граждан в палатках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от фракции "БЮТ- Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«Они ходят здесь, смотрят. Заместитель министра внутренних дел приезжал, ПОПКОВ (первый заместитель министра внутренних дел, временно исполняющий обязанности министра Сергей ПОПКОВ – УНИАН), смотрел, проверял, проводят ли прием, есть ли у народных депутатов тетради регистрации приема граждан», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он сообщил, что народные депутаты показали представителю МВД тетради, где ведется регистрация приема граждан народными депутатами от фракции "БЮТ-Батьківщина".

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что представители правоохранительных органов не сносят палатки возле Печерского райсуда именно благодаря тому, что в этих палатках народные депутаты устроили свои общественные приемные.