Руководство МВД ночью проверяло тетради нардепов, которые засели на Крещатике
"Они ходят тут, смотрят..."
Представители Министерства внутренних дел ночью проверяли, действительно ли возле Печерского районного суда г. Киева народные депутаты от фракции "БЮТ-Батьківщина" проводят прием граждан в палатках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от фракции "БЮТ- Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.
«Они ходят здесь, смотрят. Заместитель министра внутренних дел приезжал, ПОПКОВ (первый заместитель министра внутренних дел, временно исполняющий обязанности министра Сергей ПОПКОВ – УНИАН), смотрел, проверял, проводят ли прием, есть ли у народных депутатов тетради регистрации приема граждан», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.
Он сообщил, что народные депутаты показали представителю МВД тетради, где ведется регистрация приема граждан народными депутатами от фракции "БЮТ-Батьківщина".
А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что представители правоохранительных органов не сносят палатки возле Печерского райсуда именно благодаря тому, что в этих палатках народные депутаты устроили свои общественные приемные.