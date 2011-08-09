К Тимошенко не пустили мужа

Александра ТИМОШЕНКО, который сегодня прибыл в СИЗО в качестве защитника лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, не пустили на свидание с ней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации " Батьківщина молода".

Как объяснил А.ТИМОШЕНКО, выходя из следственного изолятора, оба документа, которые выдали ему в суде, оформлены неправильно, поэтому администрация СИЗО отказала ему в свидании с женой.

Сейчас юристы будут выяснять, можно ли оперативно заменить данные документы такими, которые позволили бы ему полноценно выполнять функции защитника, в том числе навещать Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

А.ТИМОШЕНКО допустил, что Печерский райсуд Киева намеренно неправильно оформил соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева и доставлена в Лукьяновский СИЗО.