К Тимошенко не пустили мужа
Говорят, неправильно оформлены документы
Александра ТИМОШЕНКО, который сегодня прибыл в СИЗО в качестве защитника лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, не пустили на свидание с ней.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации " Батьківщина молода".
Как объяснил А.ТИМОШЕНКО, выходя из следственного изолятора, оба документа, которые выдали ему в суде, оформлены неправильно, поэтому администрация СИЗО отказала ему в свидании с женой.
Сейчас юристы будут выяснять, можно ли оперативно заменить данные документы такими, которые позволили бы ему полноценно выполнять функции защитника, в том числе навещать Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.
А.ТИМОШЕНКО допустил, что Печерский райсуд Киева намеренно неправильно оформил соответствующие документы.
Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева и доставлена в Лукьяновский СИЗО.