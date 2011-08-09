Замковенко: Печерский суд таким сделали Тимошенко и Ющенко

Печерский суд таким, какой он есть сегодня, сделали Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Об этом в интервью «Фокусу» заявил прежний председатель Печерского суда Николай Замковенко (в 2001 году он своим решением освободил из-под стражи Тимошенко - ред.).

"У Юлии Владимировны есть такая привычка - навешивать ярлыки. Ведь это она сделала нынешний состав Печерского суда: поставила туда председателем Инну Отрош, судей комплектовала. Это она с Виктором Ющенко пыталась руководить судебной властью вручную, а теперь бумеранг ударил по ней.

Вспомните, кто выгонял Владимира Колесниченко, нынешнего главу ВСЮ, с должности председателя Печерского суда... Начальник охраны Ющенко, генерал Валерий Гелетей, лично заводил Отрош в кабинет. Против прежнего председателя суда Колесниченко возбуждали уголовное дело, уволили его незаконно. Потом не захотели восстанавливать. Это что Виктор Янукович делал? Так чей это суд - Януковича? Да нет! Это суд Тимошенко и Ющенко» - заявил Замковенко.

Экс-председателю Печерского суда поведение Тимошенко в зале заседаний знакомо: "У меня на процессе в 2001 году Тимошенко тоже так вела себя. Обзывала меня в прессе, придумала термин "замковенщина". Это было до того, пока я не освободил ее из-под стражи. Потом я стал хорошим. А когда я стал народным депутатом и пытался с ней спорить, то опять стал изменником".

"Я понимаю Тимошенко, она опытный политик. Но помещение суда - это не площадка для митингов и протестов. Если Тимошенко говорит, что будет обращаться в Европейский суд и тут же обзывает председателя фашистом, нелюдем и другими словами, то что тут скажешь?

Да и при чем тут Европейский суд? Нужно у нас сначала все судебные инстанции пройти, чтобы идти в Страсбург. А она играет на публику", - сказал Замковенко.