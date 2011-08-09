Харьковский суд запретил проводить акцию в поддержку Тимошенко

Харьковский окружной административный суд запретил Харьковской областной организации политической партии ВО «Батькивщина» проводить на площади Свободы в Харькове акцию протеста против ареста лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя облорганизации ВО «Батькивщина» по агитационно-пропагандистской работе Валерий ДУДКО.

«Харьковский окружной административный суд постановил ограничить право ХОО ВО «Батькивщина» на собрания путем запрещения «Батькивщине» проведения акции», - сообщил он.

В.ДУДКО подчеркнул, что суд запретил проведение акции «на основании сфальсифицированного документа». По его словам, облорганизация «Батькивщины» вчера не подавала заявку на проведение массового мероприятия, однако на заседании согласительного совета Харьковского горисполкома такой документ был рассмотрен и принято решение «направить материалы в суд для вынесения решения о запрещении проведения мероприятия».

«На основании сфальсифицированного документа суд запретил проведение акции. Настоящая заявка не подавалась», - подчеркнул В.ДУДКО.

Он отметил, что сообщение о проведении акции будет подано сегодня на официальном бланке за подписью лица, уполномоченного подписывать такие документы.

«Поэтому мы сегодня выходим», - отметил В.ДУДКО.

Как сообщал УНИАН, Харьковская областная организация политической партии ВО «Батькивщина» с 9 августа начинает бессрочную акцию протеста против ареста лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО. По словам В.ДУДКО, сегодня в 18:00 акций начнется на площади Свободы пикетированием здания Харьковской облгосадминистрации с последующей установкой палаток и формированием палаточного городка. На площади Свободы пикетирующие будут собирать подписи за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО, а также будут требовать отстранения от дела судьи Родиона КИРЕЕВА.

В.ДУДКО отметил, что Харьковская облорганизация ВО «Батькивщина» обратилась ко всем политическим партиям, общественным организациям, профсоюзам Харьковской области и к харьковчанам с просьбой поддержать протест. По его словам, в пикете облгосадминистрации примут участие около 1 тысячи людей.