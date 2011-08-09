Попытка собрать митинг в поддержку Тимошенко во Львове провалилась?

Во Львове попытка собрать митинг в поддержку Юлии Тимошенко провалилась. Об этом пишет газета "Сегодня". К городской ратуше, где депутаты собрались на внеочередную сессию спасать страну от «установления диктатуры», пришли три-четыре сотни человек, скандирующих: «Свободу Юлі» и «Ганьба владі». Это были поклонники «БЮТ», «Свободы», «Фронта перемен», НУ и других партий со своей символикой. Рядовые львовяне не проявляли особого энтузиазма и равнодушно проходили мимо стороннников лидера "Батькивщины".

Депутаты городского совета (из 90 пришли 72) приняли заявление, которым осудили арест Тимошенко и отмену звания Героя Бандеры и Шухевича