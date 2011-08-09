Министр: на базе сельсоветов будут бездоходные кооперативы

На базе каждого сельского совета будет создан бездоходный кооператив, который будет заниматься заготовкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил в во время посещения Уманского тепличного комбината, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По словам министра, такая договоренность была достигнута во время недавнего заседания президиума Ассоциации сельских и поселковых советов. «Я не воспринимаю то, что молоко сейчас вывозится без контроля сельского совета, заготовка мяса тоже фактически бесконтрольная. К тому же, по требованиям ВТО, в 2014 году мы должны запретить забой скота в частных дворах. Поэтому создание таких кооперативов – это необходимость сегодня», - сообщил глава Минагропрода.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, это будут предприятия, которые будут выполнять функции всем известного в прошлом Укоопсоюза. По мнению министра, благодаря им, также удастся снизить стоимость услуг для крестьян. «Идентификация скота сегодня стоит больше, чем 60 грн. Это издевательство над аграрным сектором. Мы снизим ее стоимость до 20 грн.», - сказал он.