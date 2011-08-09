28 шахтеров погибли из-за искры

00:10, 09 августа 2011
Политика
1593 0

Комиссия назвала причину аварии

Причиной аварии на шахте "Суходольська-Восточная" 29 июля стал взрыв метановоздушной смеси, вызванный электрическим искрением в оборудовании. Комиссия установила, что взрыв метановоздушной смеси вызвал последующие взрывы пылевоздушной смеси.

К такому заключению пришла экспертная комиссия, сообщает Украинская правда со ссылкой на Профсоюз работников угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Луганской области произошел взрыв на шахте "Суходольська-восточная". 28 шахтеров погибли.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter