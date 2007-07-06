”Гостеприимный” Мороз сказал Президенту ПА ОБСЕ, что им не все рады

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ выразил мнение о целесообразности внесения в резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ рекомендации о выходе из политического кризиса в Украине предусмотренным Конституцией способом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом ПА ОБСЕ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь председателя ВР Виктория ШВЕДОВА, А.МОРОЗ отметил, что это продемонстрировало бы поддержку европейских парламентариев важности соблюдения законности.

Й.ЛЕННМАРКЕР отметил, что демократические стандарты должны быть едиными, и если существует угроза относительно них, то «мы, конечно, можем что-то сказать».

По словам А.МОРОЗА, украинский парламент является консолидированным и влиятельным, что подтверждается результатами голосования за важные законопроекты, а также согласованной и взаимоответственной работой парламента и правительства.

В свою очередь, Президент ПА ОБСЕ подчеркнул, что события в Украине - «это внутренний процесс, и мы бы не хотели в него вмешиваться, этот вопрос должен быть решен украинскими гражданами».

Также Й.ЛЕННМАРКЕР поблагодарил ВР и лично А.МОРОЗА за «прекрасную организацию» 16-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

А.МОРОЗ отметил, что в Украине возникла сложная политическая ситуация, и поэтому проведение ПА ОБСЕ приветствуется не всеми». В то же время он подчеркнул, что проведение 16-й сессии ПА ОБСЕ в Киеве - это «перспектива на пути Украины к демократии». Он отметил, что Украина сама способна решить свои внутренние проблемы.