"Народная самооборона" созывает людей к Печерскому суду

Партия «Народная самооборона» призывает людей прийти в понедельник, 8 августа, в 9:00, на митинг в поддержку демократии и свободы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, акция состоится возле Печерского райсуда Киева (ул. Крещатик, 42).

«Если тебе небезразлично будущее твоей страны, твое будущее и будущее твоих потомков – приди и выскажи свой протест против уничтожения демократических ценностей: свободы, справедливости, честности, законности», - отмечают в «Народной самообороне».

«Если ты считаешь, что дело ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО тебя не касается, вспомни слова известного немецкого борца с нацизмом Мартина Нимеллера: «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я не сказал ничего, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, потому что не был евреем... Потом они пришли за членами профсоюза, но я не был членом профсоюза и не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи протестантом, не сказал ничего. А когда они пришли за мной - за меня уже не было кому заступиться», - говорится в сообщении.

Раньше партия «Батькивщина» также призывала граждан прийти в понедельник в 9:00 к Печерскому райсуду Киева и выразить свой протест против политических репрессий в стране.

«Приглашаем всех небезразличных прийти к Печерскому суду на Крещатик, чтобы освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других политических узников, защитить демократию и свободу и остановить незаконное превращение Украины в тоталитарную резервацию в сердце Европы», - отмечают в партии.