Турчинов утверждает, что запрет собраний обжаловали

Первый заместитель председателя партии "Батькищина" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что власти сознательно дезинформируют общественность о лишении людей конституционного права на проведение мирных собраний возле Печерского суда, где проиходит бессрочная акция протеста в поддержку Юлии ТИМОШЕНКО.

На этом он акцентирует в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой партии.

По словам А.ТУРЧИНОВА, окружной административный суд Киева вынес незаконное ночное решение относительно акции, которую проводит Киевская городская организация партии "Батькивщина".

"Это незаконное провокативное решение обжаловано в Апелляционном суде, а потому не вступило в силу", - отметил А.ТУРЧИНОВ и прибавил, что также десяток политических партий и организаций сделали новые заявки на проведение акций протеста, которые не запрещены судом.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что на Крещатике круглосуточно продолжается прием граждан в общественных приемных депутатов от партии "Батькивщина".

«Приглашаем всех небезразличных прийти к Печерскому суду на Крещатик, чтобы освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других политических узников, защитить демократию и свободы и остановить незаконное превращение Украины в тоталитарную резервацию в сердце Европы», - призвал первый заместитель лидера «Батькивщины».