Социальные сети предлагают акцию «Звонок для Януковича»

В социальных сетях предлагается в понедельник начать акцию - флеш-моб "Звонок для Януковича".

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

Они предлагают каждый день, начиная с понедельника, включать будильник на своих мобильных телефонах на 10 часов утра. Таким образом, по их убеждению, из тысяч телефонов одновременно будет раздаваться звонок. Этот флеш-моб объявлен бессрочным.

"Арестом ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ включил таймер, который отсчитывает остаток его президентского срока. Поможем Виктору Федоровичу не запутаться", - призывают организаторы акции "Звонок для Януковича".

В настоящее время информация об акции распространяется в сетях «Фейсбук», «В контакте» и в «Живом журнале».