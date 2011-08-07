Социальные сети предлагают акцию «Звонок для Януковича»
13:47, 07 августа 2011Политика
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Флеш-моб объявлен бессрочным
В социальных сетях предлагается в понедельник начать акцию - флеш-моб "Звонок для Януковича".
Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.
Они предлагают каждый день, начиная с понедельника, включать будильник на своих мобильных телефонах на 10 часов утра. Таким образом, по их убеждению, из тысяч телефонов одновременно будет раздаваться звонок. Этот флеш-моб объявлен бессрочным.
"Арестом ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ включил таймер, который отсчитывает остаток его президентского срока. Поможем Виктору Федоровичу не запутаться", - призывают организаторы акции "Звонок для Януковича".
В настоящее время информация об акции распространяется в сетях «Фейсбук», «В контакте» и в «Живом журнале».
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