У Тимошенко заявляют о попытках штурма палаточного городка

Палаточный городок, установленный сторонниками бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского районного суда, который вынес решение об аресте Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня пытались взять штурмом представители ОО «Общевоинский союз» экс-депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА и работники правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«В 6 утра пришел Олег КАЛАШНИКОВ со своими провокаторами. Начали рассказывать, что они здесь хотят стоять и что мы должны подвинуться. Если мы этого не сделаем, то они нас силой снесут. Но нам удалось их успокоить», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Также он рассказал, что в 5 часов утра правоохранители пытались выгнать из палаток протестующих, но к палаточному городку приехали первый заместитель председателя Партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ с 30-ю депутатами и им удалось пояснить работникам правопорядка, что возле Печерского районного суда Киева проходит не акция протеста, а прием граждан народными депутатами.

В настоящее время возле помещения Печерского районного суда продолжается прием граждан народными депутатами от «БЮТ-Батькивщины», сказал А.ПАВЛОВСКИЙ и добавил, что все вопросы, с которыми обращаются к ним люди, фиксируются.

Территория, где расположены «общественные приемные депутатов», окружена милицией, но граждане могут спокойно проходить по улице Крещатик.