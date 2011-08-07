Томенко: в судебную практику войдет «прецедент Азарова»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в судебном процессе над Юлией ТИМОШЕНКО создан опасный прецедент, который можно условно назвать «прецедентом Азарова»: когда недовольство государственного должностного лица (премьер-министр Украины) и политика (глава Партии регионов) тем, как вела себя Ю.ТИМОШЕНКО (рассказывала о неэффективной деятельности Н.АЗАРОВА) вылилось в решение представителя прокуратуры и судьи о ее аресте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Это, очевидно, войдет в судебную практику под условным названием «прецедент Азарова», поскольку в действительности тональность таких политических дискуссий характеризует все дискуссии в Верховной Раде, политические ток-шоу и всю нынешнюю украинскую политическую жизнь», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Более того, заместитель председателя ВР напомнил, что, согласно последним социологическим исследованиям, в такой тональности о деятельности премьер-министра Н.АЗАРОВА и его правительства выражается большинство граждан Украины. «По логике такие критические и жесткие высказывания относительно деятельности премьер-министра являются достаточной условием, чтобы арестовать больше половины населения страны», - подчеркнул он.

Поэтому Н.ТОМЕНКО назвал недопустимым использовать правоохранительные органы «с целью защиты и поддержки одного политика, который находится при власти, через арест другого, который находится в оппозиции». «Демократия не придумала иного пути, чем выборы, где общество должно определить, кто на данный момент лучший или худший политик; кому оно доверяет больше или меньше», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР убежден, что сегодня эта ошибка должна быть исправлена, «потому что иначе этот прецедент будет использоваться во всей судебной системе не только по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, но и ко всем политическим оппонентам министров, глав областных и районных администраций» и пр.