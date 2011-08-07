Нунсовец назвал условие освобождения Тимошенко

Арест экс-премьера Юлии Тимошенко - самоубийственный шаг для власти.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua выразил "нунсовец" Тарас Стецькив.

"Это проявление ярости. Суд и прокуратура зашли в тупик и им на минуту просто сорвало крышу. Тимошенко очевидно своим поведением вывела их из себя и они приняли решение субъективно-эмоционального характера", - отметил парламентарий.

"Это самоубийственный шаг для власти", - добавил Стецькив.

По мнению нардепа Тимошенко арестовали "поскольку они(власть-ред.) были уверены в своей безнаказанности и в том, что реакции Запада на такие действия не будет".

"Кроме того арестовывая Тимошенко сейчас, они рассчитывают, что общество не решится на массовые акции протеста в защиту экс-премьера, поскольку сейчас лето-мертвый сезон. Да и к самой Тимошенко очень разное отношение", - отметил парламентарий, добавив, что таким решением власти сделали шаг к собственной могиле.

Говоря о последствиях ареста Тимошенко Тарас Стецькив не исключил изоляцию Украины от Запада и "сползание в полную политическую зависимость от России".

"А это значит, что никакой зоны свободной торговли с ЕС не будет. Никто в ЕС не захочет разговаривать с представителями нынешней власти и никто там не будет покупать их товары", - отметил депутат.

При этом политик уверен, что в случае давления Запада мера пресечения для экс-премьера будет изменена.

"Если Запад только немножко нажмет, то мера пресечения будет обязательно изменена", - добавил Стецькив.

Напомним, что 5 августа Печерский суд арестовал Тимошенко, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры. Ведущие страны ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу такого решения. Правительство США призвало немедленно освободить экс-премьера.