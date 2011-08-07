На ТВі - телемарафон, посвященный аресту Тимошенко

7 августа, с 20.30 до 22.30 на телеканале ТВі состоится телемарафон на тему: "Арест Юлии Тимошенко: причины и последствия для страны".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, программу будут вести Виталий ГАЙДУКЕВИЧ и Илона ДОВГАНЬ.

К участию в обсуждении темы приглашены: представители Администрации Президента Украины, судьи, юристы, действующие и бывшие высокопоставленные лица, представители дипломатических кругов, народные депутаты от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, эксперты, политологи, известные журналисты.