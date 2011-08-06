НКЗУ призывает ввести санкции против Януковича и его команды

Народный комитет защиты Украины (НКЗУ) в связи с арестом лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО призывает правительства демократических стран мира ввести санкции против Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и представителей его команды, причастных к преследованиям оппозиционеров.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении комитета, которое подписали известные общественные деятели Дмитро ПАВЛЫЧКО, Богдан ГОРЫНЬ, Валерий ШЕВЧУК, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ.

«Власть в Украине перешла грань. ЯНУКОВИЧ поставил себя вне закона. Теперь ответственность за арест лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и последующие события полностью ложится на главу государства и его окружение. Режим, не сумев в судебном зале доказать вину ТИМОШЕНКО, избрал тоталитарные методы борьбы со своим главным оппонентом», - сказано в заявлении.

Народный комитет защиты Украины требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, «под диктатом которого находятся суд и прокуратура», немедленного освободить Ю.ТИМОШЕНКО. «Это последний шанс для Виктора ЯНУКОВИЧА сохранить свое лицо как руководителя государства», - считают члены НКЗУ.

Они призвали лидеров всех оппозиционных сил Украины отбросить разногласия, и сплотиться для освобождения Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Народный комитет защиты Украины просит правительства демократических стран мира ввести санкции (арест банковских счетов, активов и запрещение въезда) против В.ЯНУКОВИЧА и представителей его команды, причастных к преследованиям оппозиционеров.

Народный комитет защиты Украины призывает граждан, которым дорога свобода и демократия, которые стремятся видеть страну европейской, а не тоталитарной, выразить решительный протест против преступных действий режима В.ЯНУКОВИЧА.

НКЗУ призывает соотечественников присоединиться к бессрочной акции протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО, и принять участие в митинге под стенами Печерского райсуда Киева (ул. Крещатик, 42 а).