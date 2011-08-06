Народный рух: власть окончательно отмежевалась от европейского выбора

Изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест для бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по «газовому делу» окончательно обнажил намерения власти – всеми доступными средствами ликвидировать в государстве оппозицию как явление.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народного Руха Украины.

«Проанализировав последствия необоснованных заключений в СИЗО ЛУЦЕНКО, ИВАЩЕНКО, ДИДЕНКО, МАКАРЕНКО и других, власть решилась на следующий шаг. Этими действиями она прошла точку невозврата, окончательно отмежевавшись от демократии и европейского выбора», - отмечается в документе.

Как подчеркивают в НРУ, «марионетки Банковой фактически провалили задание сфабриковать "приличное" уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, а также должным образом организовать судебный процесс. С первых страниц дела и первых минут судебного заседания было очевидно, что речь идет о политически мотивированном судилище над оппозицией в лице Ю.ТИМОШЕНКО».

«Систематическое нарушение председателем в суде украинского законодательства, в частности, грубое несоблюдение конституционных прав и свобод других участников и наблюдателей процесса то и дело демонстрировали обществу и всему миру беспомощность авторов и исполнителей этого судилища. Журналистское расследование, которое доказало связь стороны обвинения с Администрацией Президента, окончательно разрушило все планы. Поэтому в ход пошел последний "аргумент", - говорится в заявлении НРУ.

В Народном Рухе убеждены, что «такими действиями власти не удастся уничтожить ни своего главного оппонента, ни оппозицию в целом. В нынешней ситуации и ужасном состоянии государства, к которому привели непосредственные действия Президента, правительства и парламентского большинства, оппозицией к власти становится весь народ».

Народный Рух Украины требует прекратить политические репрессии против украинской оппозиции и освободить Юлию ТИМОШЕНКО и всех других политических узников из СИЗО.

Также НРУ призывает украинские демократические силы и общество «сплотиться и дать адекватный отпор антиукраинским и антидемократическим действиям авторитарного режима». «Народ должен сказать свое твердое слово! Мы должны отстоять демократию и не дать этой власти разрушить курс на европейскую интеграцию и столкнуть Украину на обочину мировой политики!», - подчеркивается в заявлении НРУ.