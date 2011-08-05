В Печерский райсуд привезут Луценко
23:17, 05 августа 2011Политика
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8 августа - очередное заседание
В понедельник, 8 августа, состоится очередное заседание Печерского районного суда Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сообщает пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», заседание суда начнется в 9.30.
Защитники планируют подать суду ряд ходатайств, а Ю.ЛУЦЕНКО - несколько заявлений.
Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО. 23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела.
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