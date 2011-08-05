На Крещатик прибывают сторонники Тимошенко и автобусы "Беркута"

На Крещатике, возле Печерского райсуда Киева, усиливается охрана работниками милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль всего Крещатика, со стороны, где расположено помещение суда, выстроились более сотни работников правоохранительных органов.

Кроме того, усилена охрана при входе в арку Печерского райсуда. В частности, выставлены дополнительные турникеты и значительно увеличено количество работников милиции.

На Крещатик также прибыл первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей ПОПКОВ.

Сторонники Юлии ТИМОШЕНКО уже установили около двух десятков палаток, на каждой из которых размещена табличка «Приемная народного депутата». Депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина" также находятся на Крещатике и охраняют установленные палатки.

Понемногу увеличивается количество сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, которые таким образом приобщаются к акции протеста в связи с арестом экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, вдоль улицы Богдана Хмельницкого стоит девять автобусов спецподразделения «Беркут».

На данное время сотрудники «Беркута» стоят на тротуаре улицы Богдана Хмельницкого.

Кроме того, среди автобусов спецподразделения стоит оперативно-штабной автомобиль с надписью «Медицина катастроф» Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения города Киева.