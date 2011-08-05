Россия: газовые соглашения 2009 года заключены законно

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляют, что суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО должен быть беспристрастным, а «газовые» соглашения 2009 года заключались в соответствии с национальным законодательством двух государств.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

«Все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания Президентов России и Украины», - говорится в заявлении.

В МИД РФ исходят из того, что судебное разбирательство в отношении Ю.ТИМОШЕНКО должно быть «справедливым и беспристрастным, отвечать всем требованиям украинского законодательства при обеспечении возможностей защиты и соблюдении элементарных гуманитарных норм и правил».

Заявление сделано в связи с решением Печерского районного суда Киева арестовать Ю.ТИМОШЕНКО, которую Генпрокуратура Украины обвиняет в превышении власти при заключении контракта на поставки российского газа в 2009 году.