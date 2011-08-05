НУ-НС: власть начала действовать по "белорусскому сценарию"

Во фракции «Наша Украина - Народная самооборона» в Верховной Раде заявляют, что безосновательный арест бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ставит Украину перед угрозой международной изоляции.

Такую позицию парламентской фракции НУ-НС озвучил ее председатель Николай МАРТЫНЕНКО, сообщает пресс-служба фракции.

«Власть сделала очередной опасный шаг в политическом преследовании своих оппонентов – по решению одиозного судьи КИРЕЕВА безосновательно арестована Юлия ТИМОШЕНКО. Таким образом, окончательно доказано, что из инструмента поиска и установления справедливости суд в Украине преобразован в орудие наказания несогласных с действиями нынешнего режима», - убеждены в «Нашей Украине – Народной Самообороне».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что «вся Украина, весь мир имели случай наблюдать за беспомощными действиями судьи, его демонстративным игнорированием процессуальных норм, нежеланием пойти навстречу стороне обвиняемой и ее защите даже тогда, когда этого требовал не только здравый смысл, но и элементарная правовая культура и уважение к закону».

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» в Верховной Раде выражает решительный протест произволу, который творится в Печерском суде столицы европейского государства накануне 20-й годовщины ее независимости. «Мы считаем, что дело Юлии ТИМОШЕНКО, как любого гражданина Украины, должно рассматриваться исключительно при строгом соблюдении всех процессуальных норм, объективно, бесстрастно, независимо от пожеланий хозяев какого-либо высокого кабинета в Украине – как, собственно, того требует закон», - подчеркнул лидер фракции.

“Всем очевидно, что уголовные дела против оппозиционных политиков шиты “белыми нитками” и рассыпаются на глазах. Власть отбросила последние формальности в политическом судилище над оппозицией. Арест Юлии ТИМОШЕНКО означает, что власть начала действовать по “белорусскому сценарию” полного сворачивания демократии в стране. Следующим этапом по этой логике может стать отмена или перенесение парламентских выборов”, - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

“В результате Украина оказалась перед угрозой не только полной остановки какого-либо сближения с Европой, но и перед опасностью международной изоляции со стороны цивилизованного мира”, - отмечает фракция НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.