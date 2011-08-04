Королевская обещает вывести людей на Майдан

«Мы выведем людей на Майдан в защиту Юлии ТИМОШЕНКО», - заявляет народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В переданном УНИАН заявлении она отмечает, что «вся страна и весь мир внимательно и напряженно наблюдают за судом над Ю.ТИМОШЕНКО. И мы уже видим попытки властей превратить этот процесс в судилище, а не в справедливый суд. Лидера нашей партии хотят лишить законного права на защиту, арестовав ее до вынесения решения судом. Если прокуратура снова будет требовать, а судья удовлетворит ее требование об аресте Ю.ТИМОШЕНКО на этой стадии судебного процесса, то суд не даст возможность лидеру «Батькивщины» защитить свои права, доказать свою невинность и засвидетельствует свою ангажированность».

«Я предупреждаю власти, если вы посмеете арестовать нашего лидера сейчас, лишив ее законного права лично защищать свое честное имя в суде, то наша партия будет выводить людей на Майдан», - говорится в заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Депутат напоминает властям, что отказ любому гражданину Украины в справедливой защите своих прав и свобод является грубым нарушением прав человека, что вызовет негативную реакцию в европейском содружестве и затормозит интеграцию нашей страны в Европу. Этим власти покажут свое нежелание вернуть Украину в европейскую семью.

«Я призываю сторонников всех оппозиционных партий поддержать нас и защитить европейский выбор нашей страны. Только за последний год я посетила десятки городов и сел нашей страны и везде я слышу один и тот же вопрос: когда наша власть станет цивилизованной. И многие люди готовы выйти на улицу и поддержать нас», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также предупреждает власти, что не нужно надеяться «на мнимые расколы в наших рядах». «Я заявляю, что партия «Батькивщина» едина, лидер «Батькивщины» - Ю.ТИМОШЕНКО, и мы не позволим властям назначать нам лидеров извне», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.