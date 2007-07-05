6 июля в 14.00 лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО встретится с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком Перрином Де БРИШАМБО и председателем миссии ОБСЕ в Украине Джеймсом ШУМЕЙКЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, во время встречи, которая пройдет в офисе партии "Наша Украина", будет обсуждаться политическая ситуация в Украине.

После встречи состоится брифинг В.КИРИЛЕНКО.