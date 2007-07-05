Социологи садят в кресло премьер-министра Ахметова или Тимошенко

Следующим премьер-министром Украины, по прогнозу социологов, станет Ринат АХМЕТОВ или Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО.

“На наш взгляд, после парламентских выборов, в случае, если победят Партия регионов и коммунисты, то есть в случае, если будет красно-голубая коалиция, то новым премьер-министром будет избран Ринат АХМЕТОВ. Мы констатируем это еще и потому, что Виктор ЯНУКОВИЧ сам в свое время говорил, что Р.АХМЕТОВ может быть следующим премьер-министром», - сказал он.

Во-вторых, по словам В.БОНДАРЕНКО, «в связи с тем, что в лагере Партии регионов сейчас происходят, по моему мнению, серьезные договоренности с представителями Президента, которым не выгодна конфронтация в стране, нужен умеренный новый премьер-министр. И крупный бизнес как раз таким видит Рината АХМЕТОВА”.

Кроме того, по словам социолога, это выгодно и самому Р.АХМЕТОВУ, потому что таким образом он попадает “в клуб высших государственных деятелей”, может после этого встречаться с руководителями многих государств. “Это своеобразная легитимизация политическая его бизнеса”, - отметил В.БОНДАРЕНКО.

В то же время, по его словам, в случае победы демократических сил новым премьер-министром будет избрана лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос журналистов, согласится ли нынешний премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ сейчас на кандидатуру Р.АХМЕТОВА на должность руководителя правительства, В.БОНДАРЕНКО ответил: “Я думаю, он согласится, потому что в таком случае он согласится на должность спикера для того, чтобы остаться на политическом плаву”.