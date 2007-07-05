Почему Литвина не взяли в мегаблок

Блок Литвина и Народно-демократическая партия (НДП) вели переговоры о присоединению к блоку «Нашей Украины», но оказались не готовы к роспуску своих партий для слияния в единую народно-демократическую силу.

Об этом заявил лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я знаю, что и Владимир Михайлович ЛИТВИН, и Людмила СУПРУН (лидер НДП - УНИАН) вели переговоры с руководством «Нашей Украины» о возможном присоединении. Но у них нет готовности пройти общий для всех путь - сформировать блок, распустить партии и объединиться в единую политическую силу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем лидер «Народной самообороны» подчеркнул, что документ о создании избирательного блока и единой партии является открытым для других участников процесса. «Наш список открыт для подписания, если найдутся партии, которые готовы сложить свои флаги, амбиции маленьких вождей и слиться в единую мощную национального масштаба партию – мы будем рады приветствовать каждого из них. Независимо от того, когда такое подписание состоится. Понятно, что чертой является начало избирательного процесса, позже – уже невозможно. А на протяжении июля – мы будем рады каждому, и они будут равноправным партнером», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Мегаблок демократических сил будет носить название «Наша Украина – Народная самооборона».

Участники мегаблока, как сказано в Декларации, «берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических стандартов в Украине».