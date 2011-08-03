СМИ: У Шкиля могут забрать права на два года

МВД закрыло уголовное дело по факту ДТП с участием нардепа-бютовца Андрея Шкиля. Как сообщил «Сегодня» начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, материалы о нарушении переданы в ГАИ Киева. «Состава уголовного преступления там нет, есть административное нарушение», — сказал Фаринник. Ранее директор Управления по связям со СМИ МВД Виктория Кушнир сообщала, что «в организме Шкиля был обнаружен алкоголь, но точку в деле поставит суд».

Источники издания в МВД говорят: в действиях Шкиля увидели нарушение по статьям 124 (нарушение, которое повлекло повреждение транспортных средств) и 130 Админкодекса (управление транспортными средствами в состоянии опьянения). И ему светит либо штраф до 3,4 тыс. грн., либо лишение прав на два года, либо арест до 10 суток. В семье предпринимателя Олега Иванова, с которым столкнулся «Ниссан» Шкиля, закрытие дела прокомментировали кратко: «Ну, если так решили...» Сам Шкиль сообщил «Сегодня», что в его крови алкоголя не было, и предполагает, что его хотят дискредитировать.