Суд оставил Бандеру без звания Героя

Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья-докладчик по делу Екатерина ЛЕОНТОВИЧ.

Таким образом, Высший административный суд оставил без удовлетворения соответствующие кассационные жалобы Романа ОРЕХОВА, Ивана МАКАРА, Юрия ШЕЛЯЖЕНКО, бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Игоря НАЗАРУКА, Александра БЕСЕДКОВА, Василия СУХОВА, Владимира КРУЖКО, Ігоря ВОСКОБОЙНИКОВА.