Шухевич для ВАСУ - не герой

Судья Штульман объявил решение

Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звание Герой Украины" (от 12 октября 2007 года № 965/2007). Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик по делу Игорь ШТУЛЬМАН. Таким образом Высший админсуд не удовлетворил кассационные жалобы бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сына главнокомандующего Украинской повстанческой армии Р.Шухевича Юрия-Богдана ШУХЕВИЧА, Александра БЕСЕДКОВА, Юрия ШЕЛЯЖЕНКО и Ивана МАКАРА.

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