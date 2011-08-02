Шухевич для ВАСУ - не герой
16:17, 02 августа 2011Политика
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Судья Штульман объявил решение
Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звание Герой Украины" (от 12 октября 2007 года № 965/2007).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик по делу Игорь ШТУЛЬМАН.
Таким образом Высший админсуд не удовлетворил кассационные жалобы бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сына главнокомандующего Украинской повстанческой армии Р.Шухевича Юрия-Богдана ШУХЕВИЧА, Александра БЕСЕДКОВА, Юрия ШЕЛЯЖЕНКО и Ивана МАКАРА.
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