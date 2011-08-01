Тимошенко: власть перенесла удар на адвокатов

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть оказывает давление на всех защитников, которые принимали участие в судебном процессе относительно газовых соглашений 2009 года.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала журналистам после судебного заседания.

"Вы знаете, что сейчас Николай СИРЫЙ, которому также дали двое суток на ознакомление с делом, и который был вынужден уйти из этого процесса, потому что он не может заниматься профанацией и действовать непрофессионально, сейчас против него начался террор. Сейчас поднимают его диссертацию за 1991 год и пытаются доказать, что он занимался плагиатом. То есть идет прямой удар по каждому моему защитнику. Причем удар с незаконным использованием силовых структур", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" также отметила, что в отношении ее защитника Николая ТИТАРЕНКО квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры возбудила дисциплинарное производство с целью лишения адвокатского удостоверения. "Каждого адвоката пытаются запугать… И сейчас Николая Николаевича ТИТАРЕНКО за то, что он не смог ознакомиться с делом в силу того, что ему судья не дал времени, его сейчас лишают адвокатского удостоверения", - добавила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что лишение удостоверения грозит и Александру ПЛАХОТНЮКУ, и Николаю СИРОМУ. "Также обратились за лишением адвокатского удостоверения и по ПЛАХОТНЮКУ, и по Николаю Ивановичу СИРОМУ", - отметила она.

"То есть, людей репрессируют, адвокатов репрессируют, их принуждают делать то, что они не способны делать, и за это их очень жестоко карают – за то, что они не поступают противозаконно", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, защитниками экс-премьера в судебном процессе были Сергей ВЛАСЕНКО, Н.ТИТАРЕНКО, А.ПЛАХОТНЮК и Н.СИРЫЙ. Сегодня суд удовлетворил ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО о допуске к делу нового защитника – Юрия СУХОВА. При этом судья Родион КИРЕЕВ дал адвокату на ознакомление с материалами дела такое же время, как и его предшественникам – всего два дня.