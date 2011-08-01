Ехануров поведал, как Тимошенко «нагибала» министров

Бывший министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала в 2009 году «газовые» директивы Кабинета министров без надлежащей поддержки их министрами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал сегодня во время допроса на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Директивы сначала были подписаны, а затем членов правительства «нагибали», чтобы их поддержали», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, для принятия директив правительства на заседании 19 января 2009 года не хватило голосов, поэтому вопрос об утверждении директив был снят с обсуждения.

В то же время, когда Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на заседании суда попросила Ю.ЕХАНУРОВА уточнить, был ли в повестке дня того заседания правительства вопрос об утверждении директив, экс-министр ответил положительно. Однако, как вытекает из зачитанной судьей Родионом КИРЕЕВЫМ повестки дня заседания правительства 19 января, вопрос был сформулирован иным образом, и не содержал слов «утверждение директив».

Ю.ЕХАНУРОВ продолжал настаивать на том, что это заседание было созвано вне очереди, и по содержанию выступления тогдашнего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА правительство должно было проголосовать именно за директивы Кабинета министров на проведение переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

«ТУРЧИНОВ по Вашему указанию хотел утвердить директивы, которыми Украина полностью сдала свои интересы по инициативе правительства, но это Вам не удалось. Директивы не были приняты», - отметил экс-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в своих вопросах к Ю.ЕХАНУРОВУ настаивала на том, что именно во времена его премьерства в 2006 году на внутреннем газовом рынке Украины появился посредник – компания «РосУкрЭнерго», вследствие чего Украина утратила возможность закупать альтернативный азиатский газ, а также осуществлять транзит газа из Туркменистана и Узбекистана.

В то же время, несколько раз председательствующий по делу судья Р.КИРЕЕВ снимал вопросы Ю.ТИМОШЕНКО к свидетелю, как только в них использовались такие слова, как «теневая структура», «коррупционная структура» и тому подобное. Экс-премьер расценивала такие действия, как «очень хорошую помощь суда, когда нужно защищать «РосУкрЭнерго». Судья несколько раз просил Ю.ТИМОШЕНКО изменить формулировку вопросов из-за того, что в них содержится личная оценка Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не знаю, как поставить вопрос так, чтобы вам понравилось», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, когда судья в очередной раз попросил ее переформулировать вопрос относительно причин возникновения на рынке компании «РосУкрЭнерго» в Украине и ее функций.

Допрос Ю.ЕХАНУРОВА длится уже более двух часов.