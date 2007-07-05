Луценко: мы сделали не по-хохляцки, а по-умному!

Банковая прохладно относится (или относилась) к движению Народная самооборона Юрия Луценко. Об этом лидер НС заявил в интервью Коммерсант-Украина: «я чувствовал прохладное отношение Банковой (секретариата президента.–Ъ) к своим планам по созданию общественного движения. В некоторых областях активистам "Нашей Украины" и БЮТ запрещали помогать нам в подготовке митингов и даже наказывали в дисциплинарном порядке руководство местных организаций».

Надо полагать, причиной этого стало то, что до недавнего времени изо всех сил отрицали как в Нашей Украине, так и в Народной самообороне – эти две политсилы борются за один и тот же сегмент электората. И сейчас Луценко, хоть и косвенно, но подтвердил это. «…мы завоевали симпатии тех, кто разочаровался в Соцпартии и "Нашей Украине". Последние соцопросы показывают рейтинг "Нашей Украины" около 10 процентов, "Самообороны" – немногим больше 5 процентов». Тем не менее, Луценко считает, что поступил правильно. И в доказательство чистоты намерений он сам, по его словам, предложил Виктору Ющенко слить НС и НУ в одну партию.

«Когда социологи показали 5 процентов, у меня состоялся решающий разговор с президентом. Я сказал ему простую вещь: "Виктор Андреевич, можно поступать по-хохляцки, а можно по-человечески. У меня есть 5 процентов, и я пройду в парламент. В результате наши две команды неизбежно вступят в определенную степень противостояния. Я предлагаю поступить необычным образом – наши две команды не просто объединить в блок, а слить в одну партию. И пригласить всех остальных сделать то же самое. Кто на это пойдет, будет равноправным партнером, кто нет – останется за бортом большой политики".

О перспективах создания демократического мегаблока оптимистично настроенный экс-глава МВД выразился так: «Мы уже объединились. Блок "Наша Украина"–"Народная самооборона" уже создан. Это факт! Прошу любить и жаловать. Он создан назло всем, кто каркает о невозможности такого блока,– мы сделали не по-хохляцки, а по-умному!»

С первой десяткой списка и фамилией лидера блока проблем не будет – уверяет Луценко: «Я знаю 12 фамилий, из которых будут выбраны десять. Завтра (сегодня, 5 июля - ред) под всеми фантазиями будет подведена черта».