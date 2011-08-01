Тимошенко: Киреев бьет все рекорды

В заседании Печерского райсуда Киева по «газовому делу» экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 11.20 для рассмотрения ходатайства об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, ходатайство об отводе судьи заявил новый защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

Адвокат подал ходатайство из-за того, что судья отказался предоставить ему два месяца на ознакомление с материалами уголовного дела.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что судья Р.КИРЕЕВ, отказывая адвокатам в предоставлении необходимого времени на ознакомление с делом, «бьет все рекорды».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее предыдущим защитникам предоставляли хотя бы несколько дней на ознакомление с материалами дела, а Ю.СУХОВУ не предоставили даже минуты.

«Если вы сейчас продолжите допрос свидетелей, и не объявите перерыв, то мой защитник займет место в зале, и будет наблюдать за этим всем как зритель, поскольку он не готов к осуществлению своих функций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.