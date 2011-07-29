Шестым свидетелем против Тимошенко выступил старший прокурор

В заседании Печерского районного суда Киева по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией объявлен перерыв до 10 часов утра 1 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, на объявлении перерыва в заседании настаивала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя это тем, что официально работа Печерского суда закончилась в 15.45.

Перед объявлением перерыва суд допросил шестого за сегодняшний день свидетеля - старшего прокурора Генеральной прокуратуры Игоря БОНДАРЕНКО. Он сообщил, что Генпрокуратура получила запросы народного депутата Украины Владимира ОЛИЙНЫКА, а также Администрации Президента и Кабинета министров с просьбой сделать проверку законности контрактов с Россией по поставкам и транзиту газа, которые были заключены в 2009 году. По его словам, эти соглашения были направлены на проверку в Институт государства и права имени Корецкого. Однако прокурор не сообщил о результатах этой проверки.

Также И.БОНДАРЕНКО не смог сказать, кто именно – правительство или премьер-министр – давали директивы на подписание газовых соглашений. «Оценку я давать не смогу», - сказал он, несмотря на то, что перед этим Ю.ТИМОШЕНКО процитировала ему выписку из вышеуказанной экспертизы, которая свидетельствует о том, что соответствующие директивы давала премьер-министр.

После этого судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ по требованию Ю.ТИМОШЕНКО объявил перерыв до 10 часов 1 августа, мотивируя его необходимостью времени для вызова на допрос дополнительных свидетелей.