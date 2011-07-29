Дубина: или вся страна замерзнет, или я возьму на себя ответственность

Допрос экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ в Печерском райсуде Киева по «газовому» делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО проходит уже более полутора часов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса О.ДУБИНА рассказал весь ход событий, связанных с этим процессом.

В частности, по его словам, 2008 год почти весь прошел в переговорах относительно новых контрактов между Украиной и Россией. В то же время, сказал О.ДУБИНА, 31 декабря 2008 года он получил запрет от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписывать соглашение между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» относительно поставок газа по цене 235 дол. за тысячу кубометров, ставок транзита – 1,8 дол.

По словам О.ДУБИНЫ, после переговоров между президентами двух стран «Газпром» выступил с заявлением, что их не устраивает такая ситуация и они отказываются от подписания всех предыдущих договоренностей. О.ДУБИНА добавил, что 1 января 2009 года Россия прекратила поставки газа в Украину. При этом, по словам экс-председателя НАК «Нафтогаз», Россия с каждым днем поднимала цену, за которую она была готова продавать газ.

Так, по его словам, называлась цена в 320 дол. за тысячу кубометров, 410 и 500 дол.

«Я понял, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» самостоятельно не смогут разрешить эту ситуацию и это должны быть политические договоренности», - сказал он.

По словам О.ДУБИНЫ, после 10 января 2009 года Россия «делала все, чтобы перевести переговоры из плоскости экономической в плоскость политическую».

О.ДУБИНА подтвердил, что формульная цена на газ составляла 450 дол. минус 20% (360 дол.).

Во время допроса по настоянию прокуратуры были зачитаны показания О.ДУБИНЫ во время досудебного следствия, в которых тот подтвердил, что Ю.ТИМОШЕНКО грозила ему увольнением, если он не подпишет соответствующее газовое соглашение. Кроме того, в показаниях О.ДУБИНЫ содержался тот факт, что если бы он не подписал это соглашение, то это мог бы сделать его заместитель Игорь ДИДЕНКО или тогдашний министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Отвечая на вопрос прокуроров, чем мотивировался О.ДУБИНА, когда говорил, что никогда бы не подписал соглашение, если бы знал, что будет такая высокая цена, О.ДУБИНА заметил, что это было трудное решение.

«Такой цены никогда не было. Весы постоянно качались – или вся страна замерзнет, или я возьму на себя ответственность за что-то новое», - сказал О.ДУБИНА.

Во время допроса также была зачитана выдержка из протокола очной ставки между Ю.ТИМОШЕНКО и О.ДУБИНОЙ, когда он находился в статусе подозреваемого.