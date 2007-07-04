Балога считает, что Мороза замучила ностальгия по креслу

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА называет ”индивидуальной игрой Александра МОРОЗА” созыв какой-либо сессии Верховной Рады V созыва.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня.

По его словам, высказывание председателя Верховной Рады пятого созыва о возможности созыва внеочередной сессии парламента является элементом его затяжной информационной атаки на общество, которая преследует цель создания иллюзии деятельности А.МОРОЗА.

«Имеем недоброкачественную идею. Ведь в действительности Александр Александрович на сегодня не имеет спикерских полномочий и поэтому не может выполнять никаких руководящих функций в Верховной Раде, которая уже месяц как утратила свои полномочия», - заметил В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата обратил внимание, что А.МОРОЗ не назвал ни одной фамилии депутатов, которые якобы в письменном виде инициировали созыв внеочередной сессии, а также не указал предлагаемые вопросы в повестке дня. «Этот дефицит конкретики наводит на мысль о том, что обществу предложен очередной номер личной самодеятельности. ВР пятого созыва как высший законодательный орган государства уже прекратила деятельность. Сейчас страна готовится к внеочередным парламентским выборам, а многие депутаты просто-напросто отдыхают на далеких морях», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, возглавляемая А.МОРОЗОМ Верховная Рада показала обществу неэффективность своей работы, позорный набор предательств, подкупа и нарушений Конституции. «Необходимость парламентского обновления очевидна. В этом нас поддерживают Европа и Америка. В конечном итоге, это осознали и политические лидеры коалиции, которые уже давно распорядились начать подготовку к голосованию 30 сентября. О самостоятельном походе в новую Верховную Раду публично говорили и социалисты. Поэтому какой-либо созыв какой-либо сессии этого парламента – это индивидуальная игра А.МОРОЗА, и именно так следует оценивать подобные инициативы в будущем», - убежден глава Секретариата Президента.

Он отметил, что Верховная Рада соберется на легитимную сессию только в одном случае – после сентябрьских выборов. «В доме под куполом будет заседать парламент шестого созыва. Далеко не факт, что в нем будут представлены социалисты. Возможно, именно поэтому А.МОРОЗУ хочется снова и снова посидеть в спикерском кресле. Однако это его личное дело, которое не имеет ничего общего с интересами народа и государства», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Верховная Рада V созыва закрыла свою третью сессию.

Вчера, 3 июля, председатель Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗ заявил, что у него есть необходимое количество депутатских заявлений для созыва внеочередной парламентской сессии. “У меня есть 162 подписи депутатов, которые требуют проведения внеочередной сессии”, - в частности сказал он. В то же время А.МОРОЗ отметил: “Но там есть поручение, мне как председателю, созывать ее, когда эта потребность станет неотложной. Неотложной она может стать при разных обстоятельствах – я пока еще сказать не могу, поскольку есть много вариантов”.